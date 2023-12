Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O momento mais dramático da história do PS aconteceu no 1.º Congresso do partido, quando Mário Soares e Manuel Serra se enfrentaram numa disputa pela liderança. “Estava em causa a existência do partido”, recorda à SÁBADO Manuel Alegre, que subiu ao palco para um discurso, que haveria de se tornar decisivo, defendendo a importância da “autonomia estratégia e política do partido” à esquerda e à direita, numa expressão que agora Augusto Santos Silva repescou para refrega entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro.