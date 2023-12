Homem desaparecido há cinco dias resgatado de uma falésia na Madeira

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um homem com 38 anos que estava desaparecido há cinco dias foi detetado e resgatado vivo de uma falésia este sábado, 2, numa operação coordenada pela capitania do Porto e Polícia Marítima do Funchal, informou a Autoridade Marítima Nacional.







Polícia Marítima xxx

Tópicos madeira desaparecido resgatado

Numa nota divulgada é referido que o homem estava dado como desaparecido desde 27 de novembro e, na sequência de buscas por mar foi encontrado numa falésia junto ao Caniço de Baixo, no concelho de Santa Cruz.A operação foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, da Marinha Portuguesa, com a esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santa Cruz e com o Serviço Regional de Proteção Civil.Para a local foram enviados tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal que procederam "de imediato ao resgate para o porto do Funchal", tendo o homem sido transportado uma unidade hospitalar pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.