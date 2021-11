Proteção de Dados chumba bodycams da PSP e GNR

No parecer enviado ao Parlamento, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que proposta de lei do Governo é um “cheque em branco” às polícias e suscita a “maior das apreensões”.



A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) chumbou a proposta de lei que regula a utilização de câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança (PSP e GNR), apontando que várias normas são inconstitucionais.



No parecer enviado à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República (AR), a CNPD considera que a proposta de lei "introduz um regime jurídico muito restritivo dos direitos fundamentais dos cidadãos, em especial dos direitos ao respeito pela vida privada e familiar e ao direito à proteção de dados pessoais (...) ao permitir a vigilância em massa no espaço público e nos espaços privados de acesso ao público".



A proposta de lei prevê o uso pelas forças de segurança de sistemas de vigilância com câmaras fixas e portáteis (entre estas últimas, incluem-se drones e bodycams). Segundo a CNPD, os "termos amplos e imprecisos" da proposta abrem a "possibilidade generalizada de utilização de tecnologias de inteligência artificial e de reconhecimento facial". A proposta "não cumpre as exigências mínimas num Estado de Direito democrático para a restrição legislativa de diretos fundamentais".