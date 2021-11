Mais de 200 católicos exigem investigação independente a abusos sexuais na Igreja

Um grupo de 241 católicos, entre os quais se encontram a escritora Alice Vieira ou o deputado José Manuel Pureza, subscreveu uma carta em que exige à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que representa a Igreja Católica em Portugal, que avance com uma investigação independente aos crimes de abuso sexual na Igreja. Esta deve cobrir os últimos 50 anos e ser conduzida por uma "comissão de peritos constituída exclusivamente por leigos católicos, por não crentes, por profissionais das ciências sociais e da justiça, cuja autonomia e independência sejam absolutamente inquestionáveis". Um elemento do clero pode assumir funções de assessor.

"Se queremos manter um diálogo com a sociedade a que pertencemos e que servimos, não existe alternativa!", lê-se na missiva a que a SÁBADO teve acesso e cujo primeiro subscritor é o jurista Nuno Franco Caiado. "Tem sido com enorme angústia e embaraço que assistimos nas últimas semanas a um surto de artigos de opinião publicados na imprensa de referência sobre os crimes de abuso sexual pelo clero católico e a incapacidade de a Igreja os prevenir. Sem excepção, esses artigos veiculam posições muito críticas sobre as origens do fenómeno e uma apreciação severa à quietude ou ambiguidade a que a hierarquia portuguesa se remeteu a este respeito."



Nas últimas semanas, foi revelado que um padre de Viseu é suspeito de ter enviado mensagens de teor sexual a um menor de 14 anos, o que levou o bispo de Viseu a ordenar a formação de um tribunal eclesiástico.