Mau tempo: Sapadores tiveram cerca de 40 saídas para inundações e quedas de árvore

Apesar da noite ter sido mais calma do que a tarde de terça-feira, ainda assim os sapadores registaram cerca de 40 saídas na sequência da chuva forte.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

O Regimento Sapadores Bombeiros acudiram durante a madrugada de hoje a cerca de 40 situações de inundações na via pública e em habitações e quedas de árvore devido ao mau tempo, revelou fonte da corporação.



Chuva forte causa inundações e quedas de árvores em Lisboa Vítor Mota

Segundo a fonte, apesar da noite ter sido mais calma do que a tarde de terça-feira, ainda assim os sapadores registaram cerca de 40 saídas na sequência da chuva forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 12:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje mais de 800 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores e estruturas, inundações da via pública e habitações e limpezas de via.

"A maioria das ocorrências foi registada na Grande Lisboa, mas ainda não temos uma contabilização atualizada. Na Península de Setúbal (111), na região da Lezíria do Tejo (101), no Médio Tejo (31), no Oeste (20) e as outras espalhadas por outras regiões do país", disse à agência Lusa Paulo Santos, da ANEPC.

Entre as 16:00 e as 22:00 de terça-feira, segundo a proteção civil municipal, o número de ocorrências na cidade de Lisboa associadas ao mau tempo chegou às 174, a maioria devido a inundações.

A maioria das ocorrências deveu-se a inundações de espaços privados (81), do espaço público (39) e inundações (26).

Registaram-se também 11 por quedas de árvore, 10 devido a acidentes rodoviários, cinco por quedas de estruturas e duas por queda de revestimento.

A freguesia de Avenidas Novas foi a que registou o maior número de ocorrências, com 24, seguida do Lumiar (19), Penha de França (17), Arroios (12) e Estrela (11).

O túnel do Campo Pequeno chegou a estar encerrado, tendo reaberto pelas 18:15.