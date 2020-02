A 6 de dezembro do ano passado, o deputado único do Chega, André Ventura, entregou no Parlamento um projeto de lei para a agravação de penas para crimes de abuso sexual de crianças, que incluía a implementação da castração química. O diploma foi admitido a discussão na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e até o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, alertou para a sua possível inconstitucionalidade.

Mas o que apenas a revisão do Conselho Superior de Magistratura (CSM) notou foi que a punição prevista para o abuso sexual de menores dependentes – que estejam à guarda de instituições ou confiados a um adulto - com idades inferiores a 14 anos deixava de fora as vítimas com idades entre os 14 e os 18 anos. Além disso, o CSM refere ainda que este ponto em questão – no qual as vítimas são menores dependentes – "merece melhor ponderação" pois as crianças "ficam desprotegidas em relação às condutas típicas aí abrangidas".

No entender do órgão superior judicial, consultado pela SÁBADO, o projeto viola ainda dois artigos da Constituição: o que garante a "dignidade da pessoa humana" e o que impede tratamentos perpétuos.

No mesmo parecer sobre o diploma, datado de 27 de janeiro, o CSM aponta que a castração química pode causar problemas de reprodução ao condenado e considera mesmo que o tratamento como medida penal é "desumano e cruel" e que "a simples falta de ereção pode não obstar a que determinado tipo de agressor sexual cometa outras formas de abusos".

Em reação ao parecer do CSM, André Ventura afirmou na altura que iria manter a proposta de castrar quimicamente os condenados por abuso sexual de menores e considerou que o órgão "defendeu o agressor e não a vítima" no documento.