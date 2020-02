Estado retira seis filhos por doença da mãe

Nos últimos anos, a vida de Teresa e António Gouveia, de 38 e 56 anos, tem sido andar em tribunais na tentativa de recuperar os seis filhos que lhes foram retirados pelo Estado por suspeitas de maus-tratos, negligência nos cuidados e sobretudo devido a suposta doença psiquiátrica de que padecerá a mulher. As crianças, quatro rapazes e duas meninas, têm entre 20 meses e 12 anos. Este casal, residente em São Pedro do Sul, nega com veemência as acusações "repetida e falsamente prestadas pelas assistentes sociais", diz ao CM Teresa Gouveia, garantindo: "Os meus filhos não passavam fome, andavam vestidos e não lhes faltava o básico". Em 2015, por ordem do Tribunal de Família e Menores de Viseu, Teresa foi sujeita a exames periciais, que indicaram que "sofre de esquizofrenia".





