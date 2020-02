Assim que Pequim tornou público o genoma do novo coronavírus, cientistas em todo o mundo começaram a procurar uma forma para criar uma vacina. Mas o processo é complexo, demorado e muito dispendioso. "O melhor exemplo dos desafios em criar uma vacina vê-se no Ébola. Quando aconteceu o surto já havia investigadores a trabalhar na vacina e, mesmo assim, demorou quase quatro anos até se ter uma que funciona bem", diz à SÁBADO Thomas Hanscheid, professor de microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Dezasseis semanas foi o prazo estipulado pela Coalition for the Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), uma entidade público-privada norte-americana, quando entregou quase 10 milhões de euros a três projetos para apresentarem uma vacina. Mas isto é antes dos testes toxicológicos, que determinam a sua segurança, e os ensaios clínico em humanos que demoram, pelo menos, um ano.

Mas as dificuldades não ficam por aqui. "Temos de pensar para que queremos a vacina. No caso do Ébola, vacinam-se apenas as pessoas que vivem em redor da aldeia onde surge o surto. No caso do novo coronavírus, o risco abrange todos os cidadãos, pelo menos, da China. Onde vamos arranjar mil milhões de doses?", questiona-se o professor.