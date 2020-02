A carregar o vídeo ...



Por três vezes, o presidente da Mesa da Convenção do Chega, Luís Filipe Graça, negou ter pertencido à fase embrionária da Nova Ordem Social (NOS), movimento neonazi fundado por Mário Machado. Primeiro após ser confrontado para a reportagem da SÁBADO; depois, quando André Ventura prometeu retirar confiança política a dirigentes com ligações extremistas; por fim, apresentando "uma queixa-crime contra as fontes da revista", ou seja, contra desconhecidos. Logo no segundo desmentido, o dirigente do partido de André Ventura garantiu que o seu passado político "limitou-se a um percurso de muitos anos no PSD e mais tarde no PNR". Contudo, fotografias e publicações nas redes sociais mostram o contrário – Graça foi um membro ativo do Movimento de Oposição Nacional (MON), que viria a ser a organização-mãe da fase embrionária da NOS. No dia 1 de maio de 2014, a página oficial do MON anunciou o NOS como "a nova organização política que vem afirmar-se no quadro do MON ao Sistema".

O atual dirigente do Chega surge em registos de uma ação do MON a 1 de dezembro de 2011, Dia da Restauração, nos Restauradores, em Lisboa, a montar e agitar as bandeiras do movimento ao lado do filho e de skinheads jovens do movimento Falcata, um grupo que se dizia "a favor do etno-diferencialismo" para preservar a identidade europeia.



Esta não é o único registo da presença de Luís Graça. Veja o vídeo acima e leia tudo na edição desta semana da revista SÁBADO.



Dos vários membros do Chega em cargos de responsabilidades com passado a movimentos extremistas, apenas Tiago Monteiro (conselheiro e líder de Mafra) apresentou demissão. Aliás, Luís Graça ainda foi ao congresso do CDS – já depois de noticiada a sua ligação ao movimento NOS. À SÁBADO, fonte do Chega garante que Graça não foi ao congresso em representação do partido: "Foi uma presença informal. Diogo Pacheco de Amorim e Ricardo Regalla foram os representantes do Chega."

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO