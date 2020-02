O partido Chega avançou com um projeto pela introdução da pena acessória de castração química em dezembro de 2019. A pena, que consiste na administração ao condenado de medicamentos hormonais para diminuir a libido e o desejo sexual, seria aplicada em caso de crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes e atos sexuais com adolescentes.

Num parecer acerca do projeto do partido de André Ventura, o Conselho Superior de Magistratura notou que a punição aplicável a condenados por abuso sexual de menores dependentes deixava de fora vítimas com idades entre os 14 e os 18 anos. Além disso, o documento traça um retrato da aplicação da medida por todo o mundo.





Proposta do Chega descriminaliza abuso sexual de menores entre os 14 e 18 anos A 6 de dezembro do ano passado, o deputado único do Chega, André Ventura, entregou no Parlamento um projeto de lei para a agravação de penas para crimes de abuso sexual de crianças, que incluía a implementação da castração química.





O caso de Alan Turing

Em 1952, Alan Turing, o pai dos computadores, foi punido por homossexualidade. Era considerado um crime e uma doença mental e, para evitar a prisão, Turing preferiu a castração química. O matemático acabou por sofrer efeitos secundários, "como a depressão e perda de capacidades cognitivas, vindo a morrer dois anos depois, ao que se sabe na sequência de suicídio", nota o CSM.

Alan Turing

Só em 2014 é que Turing seria alvo de um "perdão real", que lhe retirou todas as acusações. Em 2021, deverão circular as primeiras notas de 50 libras com a face de Turing, considerado um herói por ter descodificado a máquina de criptografia Enigma, usada pelos alemães para trocar mensagens durante a II Guerra Mundial.

A situação na Europa: Medida foi considerada inconstitucional na Moldávia

O Conselho Superior da Magistratura considerou que a pena acessória de castração química viola dois artigos da Constituição Portuguesa: o que garante a "dignidade da pessoa humana" e o que impede tratamentos perpétuos.

Na Moldávia, a castração química foi considerada inconstitucional em 2013, meses depois de entrar em vigor enquanto medida de segurança. Prejudicava "a inviolabilidade sexual de outras pessoas e é em si uma intervenção de saúde, que só poderá ocorrer com o consentimento livre e informado do condenado".

A Polónia foi o primeiro país europeu a aprovar legislação sobre medidas de terapia e medicação para redução de impulsos sexuais desviantes, em 2009. A lei não estabelece o conceito de castração química, mas permite o procedimento em casos de crimes sexuais específicos contra menores de 15 anos e familiares.

Mais perto, em França, a castração química insere-se no Código de Saúde Pública, sendo prevista como possibilidade de aplicação e dependendo do consentimento do visado. Porém, não é uma medida contra agressões sexuais imposta pelas autoridades judiciais.

O Conselho Superior de Magistratura não refere outros países europeus, mas o site FactCheck EU indica que na Alemanha, é permitida a castração se se demonstrar que o sujeito possa ser compelido a cometer crimes sexuais devido a impulsos sexuais incontroláveis.

O mesmo site adianta que na Bélgica, a medida não figura na lei mas os juízes podem pedir que a libertação condicional de prisioneiros específicos dependa de tratamentos médicos e com fármacos, o que pode incluir castração química. Mas o condenado deve aceitar e ser informado dos riscos. Também a Hungria, Estónia e Lituânia aplicam medidas semelhantes.

O CSM atenta que em Israel e no Reino Unido, o procedimento pode ser aplicado caso o condenado o aceite.

Um estudo de 2017 do Jornal Europeu de Ciências Sociais indica ainda que na Finlândia, o procedimento de castração química só é permitido se "aliviar a angústia mental do sujeito sobre impulsos sexuais desviantes, ao passo que na Dinamarca e Noruega só é permitido se for demonstrado que o sujeito possa estar compelido a cometer crimes sexuais devido a impulsos sexuais incontroláveis. A Suécia permite a castração química caso o sujeito seja uma ameaça à sociedade e a prática é estritamente voluntária e requer que o sujeito seja informado dos efeitos secundários possíveis".

E fora da Europa?

Nos Estados Unidos, vários estados usam a medida de castração química. Segundo o CSM, o pioneiro foi a Califórnia em 1996, tornando-a obrigatória em caso de reincidência no abuso sexual de crianças.

Na Flórida surgiu em 1997, e o tratamento também é obrigatório caso o criminoso seja reincidente e pode ser mantido toda a vida. Os estados da Geórgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregon, Alabama e Wisconsin recorrem à castração química.

O último país a ter aprovado uma lei sobre castração química foi o Guame, a 3 de setembro de 2015.

Na Argentina, na província de Mendonza, em 2010 a castração química foi aprovada para condenados reincidentes por crimes sexuais, desde que o aceitem.

Passando à Ásia, a Coreia do Sul também legalizou esta punição para agressores sexuais, sendo complementar à pena de prisão.

A Rússia também pune criminosos com medidas médicas, apesar de não falar em castração química: por exemplo, são administradas injeções hormonais para reduzir a libido e o desejo sexual.

Também na Austrália, Nova Zelândia e Islândia existem medidas de castração química, indica o FactCheck EU.