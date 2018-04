O fim da obrigatoriedade de apresentar um relatório clínico para mudar de género no cartão do cidadão foi também aprovado na especialidade, mas com abstenção do PCP.





A proposta de lei que prevê que seja possível mudar de género aos 16 anos foi aprovada na especialidade.Na votação da lei artigo a artigo, todos os partidos de esquerda votaram a favor da descida do limiar da idade em que é possível alterar o género e o nome no cartão de cidadão dos 18 para os 16 anos. O PSD mostrou-se contra e o CDS não marcou presença na votação.A lei será votada na generalidade na próxima semana, onde deve obter votos favoráveis de toda a esquerda e votos contra de todos os partidos à direita. Ainda não se sabe se o PSD irá impor disciplina de voto.