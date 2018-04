Ex-dirigente da Administração Interna condenado a sete anos de prisão

O ex-director-geral de Infraestruturas e Equipamentos do MAI foi condenado por por crimes de participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos.

O ex-director-geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna, João Alberto Correia, foi esta sexta-feira condenado a sete anos de prisão efectiva por crimes de participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos. O ex-funcionário público não vai poder exercer funções públicas durante cinco anos.



O tribunal condenou ainda João Correia ao pagamento de uma indemnização de 585 mil euros.



Segundo a acusação, João Correia terá manipulado dezenas de concursos destinados à construção ou reparação de esquadras, postos da GNR e edifícios dos antigos governos civis. Essas obras terão sido adjudicadas a irmãos seus da maçonaria.



Os lucros eram depois divididos com o dirigente, segundo a acusação do Ministério Público, mas o colectivo de juízes disse não ter provas de que o ex-servidor público tenha recebido contrapartidas por beneficiar os amigos. Daí ter sido absolvido das acusações de corrupção que o visavam.



Através da atribuição de contratos, João Alberto Correia terá, durante o período em que exerceu funções na DGIE, adjudicado obras no valor de 5,9 milhões de euros.



Ao todo, responderam em tribunal por envolvimento neste esquema 12 pessoas, 11 homens e uma mulher, que era responsável pela divisão de contratação pública da direcção-geral.

Os restantes arguidos foram condenados a penas de prisão suspensa por crimes de participação económica em negócios.