O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse esta sexta-feira em Vouzela, distrito de Viseu, que no final do ano deverão estar praticamente concluídas as recuperações das habitações permanentes destruídas pelos incêndios de Outubro de 2017 na região Centro.

"Estamos todos a fazer um esforço muito grande para que o essencial das casas esteja concluído até ao final do ano", disse Pedro Marques, que hoje entregou as chaves da primeira habitação totalmente reconstruída das mais de mil que ficaram destruídas pelos fogos nos dias 15 e 16 de Outubro.

No município de Vouzela, o governante presidiu à cerimónia de consignação da reconstrução de casas naquele concelho (23) e no de Santa Comba Dão (40), e de 47 anexos habitacionais, num investimento de 9,4 milhões de euros, documento assinado entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e um consórcio de duas empresas.