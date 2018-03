Na próxima sexta-feira, 6 de Abril, o Parlamento vai votar na especialidade uma nova de lei de identidade de género – que irá permitir mudar o nome e o género no Cartão de Cidadão aos 16 anos, sem autorização dos pais e sem necessidade de relatório médico, avança o Expresso esta sexta-feira.

A nova lei pretende proibir a realização de cirurgias, exceptuando por motivos de saúde, a bebés intersexo – quando nascem com órgãos genitais ambíguos. A lei recomenda ainda que as crianças e os jovens sejam tratados, nas escolas, pelo género com o qual se identificam.

A proposta do Governo, segundo o jornal, tem os votos garantidos do PS, BE, PEV e PAN, e abstenção do PCP – assim, a aprovação fica garantida por um voto, mesmo que o PSD vote contra. Contudo, a bancada social-democrata deverá dar liberdade de voto aos deputados. Já o CDS vai vetar a lei.

A lei em vigor permite a mudança de género aos 18 anos.