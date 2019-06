Regimentalmente, os diplomas que não são aprovados em votação final global durante uma legislatura caducam e têm de ser reapresentados pelos grupos parlamentares.



O quarto projeto de lei que vai caducar é do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira (ex-PS) e visava regular o funcionamento e financiamento de associação e fundações de direito privado associadas aos partidos políticos.



Luís Marques Guedes, deputado do PSD, alertou que a discussão sobre estes projetos seria desnecessária dado que a conferência de líderes "já fechou os agendamentos", e "os diplomas vão caducar".



Nenhum das bancadas com projetos nesta questão, PS e CDS, se pronunciaram. O PAN, também com uma iniciativa, não tinha representante na comissão.

