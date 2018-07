Foram revelados esta quinta-feira os resultados dos exames nacionais do ensino secundário. As notas de Matemática e História pioraram, sendo esta última a que maior tombo sofreu: 8 pontos.De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, há no panorama geral um cenário sem grandes variações. Português mantém-se no nível dos 110 (de 111 passou para 110 valores) e subiram a Física e Química e a Biologia e Geologia (106 e 109 valores, respectivamente).Desceram a Matemática A e a História A. Numa escala de 0 a 200, a Matemática ficou nos 109 valores (caindo 6 pontos) e História caiu para 96 valores de média (uma queda de 8 pontos).Recorde-se que a afixação das pautas nas datas anunciadas (6 e 7 de Julho) esteve perto de não acontecer. Graças à greve dos professores, não foram dadas notas internas - e só se pode anunciar os resultados dos exames depois de serem conhecidas as notas internas.