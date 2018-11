Nas alegações finais da Operação Fizz, o Ministério Público anunciou extracção de certidões para o advogado e o banqueiro Carlos Silva. Leitura do acórdão será a 7 de Dezembro.

A sentença da Operação Fizz, na qual o ex-procurador Orlando Figueira é arguido pelo crime de corrupção, será lida no dia 7 de Dezembro.



O Ministério Público só vai extrair certidões em nome de Daniel Proença de Carvalho, advogado, e de Carlos Silva, banqueiro, depois da leitura do acórdão.



A marcação da data da leitura do acórdão foi feita pelo colectivo de juízes na sessão de hoje de alegações finais do julgamento.



O processo Operação Fizz tem como arguidos Orlando Figueira, o empresário Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco.



Este caso assenta na acusação de que o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos em que estava a ser investigado, um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008.



O processo relativo a Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa, foi separado e entregue às autoridades angolanas.



Com Lusa