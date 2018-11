É mais um volte-face na polémica Operação Fizz. Quando tudo fazia crer que não tinham sido apresentadas provas fortes sobre os crimes de corrupção e branqueamento de capitais que o Ministério Público (MP) levara a julgamento, o colectivo de juízes decidiu acrescentar novos dados que poderão ser fulcrais para o futuro dos três arguidos. O novo facto principal? A Sonangol subscreveu em Novembro de 2011 50 milhões de dólares (quase 44 milhões de euros ao câmbio actual) de obrigações (uma espécie de acções) do Banco Privado Atlântico (BPA).

Capa n.º757

Na prática, este novo dado, aparentemente sem grande significado, poderá ajudar a cimentar a alegada influência do angolano Manuel Vicente (ex-líder da Sonangol) na contratação para o sector privado do antigo procurador Orlando Figueira. Uma contratação feita por um empresa angolana e com a alegada intervenção do empresário testa de ferro de Vicente, Armindo Pires, do advogado Paulo Blanco, e também de Carlos José da Silva, presidente do BPA (este último não foi acusado de qualquer crime pelo MP). Uma fonte ligada à defesa de um dos réus que está a ser julgado adiantou à SÁBADO que...