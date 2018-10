Juiz que preside ao julgamento fez alterações não substanciais de alguns dos factos do processo. O procurador Orlando Figueira é acusado de ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente.

Foi adiada a leitura de sentença do procurador Orlando Figueira, acusado de ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. O magistrado iria conhecer a sua sentença esta segunda-feira, mas o juiz que preside ao julgamento fez alterações não substanciais de alguns dos factos que constam do despacho de acusação.





Devido a estas alterações, a defesa dos arguidos Armindo Pires e Paulo Blanco pediram um prazo para tomarem uma posição às alterações, ao que o juiz deu dez dias. Após estes dez dias, será definida uma nova leitura da sentença.



No centro da acusação da Operação Fizz está o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, acusado de ter corrompido Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos em que estava a ser investigado, um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008.



O Ministério Público (MP) pediu a condenação de Orlando Figueira no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) por corrupção passiva para acto ilícito, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documento. Para Paulo Amaral Blanco, o MP pediu a condenação por corrupção activa. Relativamente a Armindo Pires, a procuradora pediu aos juízes que decidissem de acordo com o melhor critério – entendendo não haver factos para comprovar um crime de corrupção.