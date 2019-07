O Tribunal Constitucional reverteu uma outra decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, desta vez relacionada com um processo de branqueamento de capitais. O magistrado decidiu devolver casas de luxo a sociedades offshore suspeitas de branquear capitais. Os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional discordaram da decisão do juiz.Saiba mais em Correio da Manhã