Bastonário dos advogados defende que Ivo Rosa entregue também o telemóvel

O juiz Ivo Rosa ordenou hoje, no arranque do quinto interrogatório a José Sócrates, que os advogados e procuradores entregassem os seus telemóveis e tablets. O bastonário da Ordem dos Advogados defende que o próprio juiz deveria também entregar o seu telefone, juntamente com a funcionária de justiça presente na sala. Guilherme Figueiredo não ataca, contudo, frontalmente a medida "que não é normal", como lhe chama – um contraste face a alguns dos seus rivais na corrida a novo mandato na Ordem dos Advogados.

"A questão [das fugas de informação] pode surgir de qualquer um, independentemente de quem seja", afirma Guilherme Figueiredo à SÁBADO, procurando contrariar a perceção comum de que os advogados são um dos pontos habituais das fugas de informação. O bastonário aponta que uma medida como a que Ivo Rosa decidiu tem de ser aplicada a "todos", incluindo "o telemóvel do próprio juiz de instrução" e "o do funcionário de justiça". É incerto se a funcionária de justiça presente na sala entregou o seu telemóvel e as notícias não referem que Ivo Rosa o tenha feito. O Público escreve, sem identificar a fonte, que os advogados e também os procuradores do Ministério Público aceitaram sem contestação a medida, com a qual o juiz quer travar fugas de informação sobre esta fase do processo.

O tom mais crítico do bastonário acaba aqui. Se a medida tiver sido aplicada "a todos", se o despacho que a acompanha for "bem fundamentado" e se algum advogado não tiver visto rejeitado o pedido de usar o telemóvel por ter lá informação de trabalho, tudo pode até ser uma "defesa para todos os intervenientes", salvaguardando-os das "suspeitas" de serem autores das fugas de informações.

O juiz Ivo Rosa, furioso com as notícias que surgiram após o primeiro dia do interrogatório a Sócrates, já tinha atirado um "Alguém se acusa?" aos advogados, noticiou o Observador. Mas ninguém se acusou. O juiz ameaçou nesse dia (29 de Outubro) mandar entregar os aparelhos eletrónicos, com a exceção dos computadores pessoais, dando uma prédica aos advogados sobre os seus deveres deontológicos. Hoje cumpriu a ameaça.

Consciente das críticas sobre a inação da Ordem neste caso, lançadas por outros candidatos, Guilherme Figueiredo responde que a "Ordem não se pode precipitar" nos juízos que emite. Um desses críticos é Luís Menezes Leitão, para quem "o que se está a passar neste processo constitui uma violação evidente dos direitos dos advogados e um atentado ao sigilo profissional que rege a nossa profissão". À SÁBADO, o candidato a bastonário admite que o interrogatório seja sujeito a "certas regras", mas aponta que o juiz "não pode lançar suspeitas sobre os advogados" e que o uso do telemóvel é um "direito". Em tempo eleitoral lança a farpa ao bastonário incumbente, por "não se ter pronunciado ainda sobre o assunto".

Outro dos candidatos, Varela de Matos, é igualmente contundente nas críticas à decisão de Ivo Rosa. "É absolutamente ilegal", afirma, explicando no entanto que a decisão não é propriamente inédita. Há alguns dias, conta, ele próprio foi alvo de uma medida semelhante por parte de um juiz, o que o levou a contestar perante esse juiz e a relatar o sucedido ao Conselho Superior da Magistratura. "Disse-lhe que não podia retirar-me o telemóvel porque é a minha agenda, a minha ‘esferográfica’", relembra. Medidas de segurança deste calibre, nota o advogado, fazem sentido para proteger vítimas de abuso sexual ou de violência – e não num caso desta natureza, no qual a audiência deveria "ser pública", defende.

Uma opinião um pouco dissonante, e mais em linha com a do bastonário atual, vem da candidata Isabel da Silva Mendes. A advogada mostra-se sobretudo contra o tratamento diferenciado dado aos advogados. "Não me parece que os meus colegas não cumpram os seus deveres deontológicos", afirma, dizendo que o juiz peca quando não dá "tratamento igual" às restantes pessoas na sala. Isabel Silva Mendes realça que só conhece o que leu pelas notícias e que não leu a fundamentação do juiz. "Se for apreensão não concordo", afirma, salvaguardando contudo que se os advogados tiveram de deixar os aparelhos à entrada e se os recebem no fim "isso é diferente". "Quando visito um cliente num estabelecimento prisional deixo o meu telemóvel à porta ou tiro-lhe a bateria, o que não significa que fique ‘apreendido’", precisa. Isabel da Silva Mendes sublinha que não conhece exatamente a fundamentação usada por Ivo Rosa, mas compreende "medidas de segurança" num "processo importante" como é o que resultou da Operação Marquês.

A SÁBADO tentou chegar à fala com Ana Luísa Lourenço e António Jaime Martins, os outros dois candidatos, mas não foi possível.

O processo Marquês está na fase de instrução, que serve de controlo ao trabalho do Ministério Público – aqui o juiz faz uma espécie de pré-julgamento, escrutinando a acusação e decidindo se os acusados vão a julgamento e se vão a julgamento por todos os crimes apontados na acusação. Esta fase, que arrancou em Janeiro deste ano, deverá levar um ano e passa, entre outras coisas, por novos interrogatórios aos acusados. José Sócrates, ex-primeiro-ministro, está acusado de 31 crimes e de ter recebido 34 milhões de euros por atos de corrupção.