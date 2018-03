O processo diz respeito ao arremesso de material pirotécnico dos adeptos de ambos os clubes.





O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar ao Benfica, na sequência do jogo com o Feirense, a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS.



Durante o jogo foram arremessados diversos materiais pirotécnicos para o relvado do Estádio Marcolino de Castro por parte dos adeptos das duas equipas, tendo o jogo sido mesmo interrompido perto do intervalo por altercações junto à baliza do guarda-redes do Feirense. O árbitro Manuel Mota aproximava-se do jogador brasileiro quando um petardo rebentou a poucos metros de ambos.



O mesmo procedimento ocorreu com o Benfica relativamente à partida com o P. Ferreira, processo que ainda se encontra em fase de instrução.



No Regulamento Disciplinar da Liga há vários artigos que estabelecem punições aos clubes por infracções dos espectadores. No máximo, e caso o Conselho de Disciplina considere que se tratou de uma agressão ao árbitro, o Benfica poderá ser obrigado a jogar um a dois jogos à porta fechada, como está previsto no ponto 2 do artigo 181º, que fala de "agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos", informa o Record.



Se for considerado "arremesso perigoso de objectos", a multa será entre 5.000 e 15.000 euros, como está estabelecido no artigo 186º. Mais pesada é a pena para "arremesso perigoso de objectos com reflexo no jogo", que, em cenário de reincidência, poderá levar também à realização de um a três jogos à porta fechada. Caso, por outro lado, o CD entenda que se tratou apenas de comportamento incorrecto do público, terá de aplicar o artigo 187º, que estabelece multas de 500 a 1.500 euros.



Mas os adeptos serão igualmente castigados com multas pecunuárias. "Começaram por injuriar a equipa de arbitragem, tendo-lhe arremessado vários pedaços de plástico. Os adeptos do Feirense, situados na bancada norte, ao minuto 33 da segunda parte, com o jogo interrompido, arremessaram vários objectos, como garrafas de água vazias e bandeirinhas de plástico. Tendo atingido o jogador número 1 do clube visitante [Bruno Varela], mas sem qualquer consequência física. Por fim, os referidos adeptos, aos 39 minutos de jogo, com o jogo interrompido, arremessaram para o terreno de jogo suportes de bandeirinhas de plástico, sem atingir ninguém", relata o mapa de castigos.