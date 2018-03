Assessores jurídicos e gestores financeiros de Cristiano Ronaldo vão ser chamados a depor perante a juíza que conduz o processo que opõe o Fisco espanhol ao internacional português. De acordo com a notícia avançada pelo Jogo, este é um procedimento já aplicado na altura em que Lionel Messi também foi obrigado a apresentar-se em tribunal, tendo sido apelidado mesmo de "doutrina Messi".Recorde-se que Cristiano Ronaldo - actualmente ao serviço da Selecção Nacional - está acusado de quatro crimes fiscais que foram, alegadamente, cometidos entre 2011 e 2014, num valor total de mais de 14 milhões de euros. Caso o craque do Real Madrid perca o processo, o valor pode chegar aos 30 milhões de euros - com o acréscimo do pagamento de multas e jutos.Apesar do jogador já ter dito que quer levar o processo até ao fim e comprovar a sua inocência, nos últimos dias foi noticiado na imprensa espanhola que o capitão da Selecção Nacional poderá ter tentado chegar a acordo, através de um proposta do seu advogado José Antonio Choclán.