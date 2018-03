Em causa está um editorial da revista oficial do FC Porto.

Na sequência do editorial da revista oficial do FC Porto, o Benfica vai apresentar uma queixa-crime contra Pinto da Costa por difamação, avança este sábado o Expresso.



No editorial, o presidente dos dragões escreveu sobre "uma rede de tentáculos", referindo-se ao "segundo classificado", o Benfica. "Sucessão ímpar de casos que vai expondo e denunciando uma rede de tentáculos a todos os níveis vergonhosa. São episódios a mais para que tudo possa ser resumido a fantasia, mesmo que as personagens em causa sejam animais falantes, como parece ser o caso E-Toupeira", pode ler-se na revista oficial do clube.



De acordo com o jornal, os encarnados deverão ainda avançar com uma queixa-crime por violação do segredo de justiça contra João Pedro Capitão, contra a YoungNetwork e contra terceiros. "Os encarnados acreditam que João Capitão é o autor do 'Mister do Café', um blogue afecto ao Sporting que tem divulgado documentos no caso dos e-mails e também a 'informação de serviço' da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária em que o coordenador Pedro Fonseca especificava à directora Saudade Nunes uma denúncia anónima que espoletou o caso E-Toupeira", refere o jornal.



"João Pedro Capitão é colaborador da empresa de assessoria YoungNetwork, que trabalha em regime de outsourcing com o Sporting na gestão do site, do jornal, das páginas oficias do clube nas redes sociais e das páginas oficiais de alguns dirigentes do clube", explica o Expresso, citando João Duarte, CEO da YoungNetwork, que desmente: "É mentira. João Capitão não é o 'Mister do Café'".



Relativamente à queixa-crime contra "incertos", esta inclui a página "Mercado de Benfica", que tem divulgado informações relativas ao clube.