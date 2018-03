Empresa defende execução imediata da dívida e apresentou acção no Tribunal Judicial de Lisboa.



A Doyen colocou uma acção contra o Sporting no Tribunal Judicial de Lisboa, em mais um episódios dos problemas entre as duas instituições. Desta vez, segundo o Record, a empresa exige a execução imediata de uma dívida de 2,035 milhões de euros referentes ao antigo jogador dos "leões"ZakariaLabyad.

A Doyen garante que o clube de Alvalade, ao contrário do que fez no caso relativo ao defesa Marcos Rojo, o Sporting não saldou a dívida. De acordo com o mesmo jornal, o tribunal terá ordenado

uma execução sumária (um mecanismo legal utilizado quando já não há hipóteses de recurso e que pode levar a penhoras).

O Record assegura que o Sporting tem a verba necessária para o pagamento, mas não tem pressa para o efectuar.