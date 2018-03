Antes da partida da selecção para a Suíça, onde vai defrontar o Egipto e a Holanda, Fernando Santos falou numa conferência de imprensa na cidade do futebol."Portugal não tem um sonho, tem um objectivo claro", disse esta quinta-feira o seleccionador nacional.

Sobre a ausência de Fábio Coentrão, Nani e Rúben Dias, o seleccionador garantiu que estão entre os "30 e muitos" jogadores que poderão ser chamados para o Mundial de 2018.

"As lesões são normais e frequentes no futebol, sobretudo nesta fase da época. Temos dois casos claros: Pepe e Danilo, que nem sequer foram chamados. Não me condicionam em nada, porque a selecção tem um lote alargado de jogadores que nos dão muitas garantias. Nem todos poderão estar no Mundial. Há jogadores que posso não ter chamado e que poderão estar no Mundial", disse Fernando Santos.

"Nani está no patamar dos outros, no lote dos 30 e muitos. Mas entre 30 e muitos, só serão convocados 23. Ele disse que é um jogador influente e é verdade", explicou. Sobre Rúben Dias, o seleccionador afirmou que o jogador continuava entre as possíveis escolhas.

"Com 24 ou 25 jogadores convocados, saindo o William, não tinha sentido fazer mais alguma alteração", ressalvou Fernando Santos. "Disse aos jogadores para desfrutarem do estágio e dos jogos. Não vai servir para dissipar dúvidas. Não há aqui um teste decisivo para ninguém".

Sobre o Mundial, o seleccionador garantiu que "Portugal não tem um sonho, tem um objectivo claro".

"Não se considera candidato, mas vai lutar pelo título. Vamos lutar pelo título no Mundial", afirmou.