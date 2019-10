Prisão preventiva para mulher suspeita de regar companheiro com álcool e atear fogo

Uma mulher ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento por suspeitas de violência doméstica , depois de alegadamente ter regado o ex-companheiro com álcool e de lhe ter ateado fogo em Mafra, no distrito de Lisboa, foi anunciado esta segunda-feira.A arguida, de 40 anos, residiu durante um ano em união de facto com a vítima, mas o casal acabou por se separar, refere a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) no seu site."Desde o início do relacionamento e após a separação a arguida molestou física e psicologicamente o ofendido", adianta a PGDL.No passado dia 20, a mulher "atirou com álcool para o corpo do ofendido, tendo-o atingido com o líquido na cara, pescoço, mãos e braços e, logo de seguida, incendiou-o".O companheiro, de 41 anos, sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço, braço direito e mãos, e também queimaduras no olho direito, tendo sido transportado de urgência para o hospital.A alegada agressora fugiu, mas foi localizada e detida quatro dias depois em Beja pela GNR , de acordo com um comunicado desta força de segurança.Presente ao Tribunal de Sintra no dia seguinte, "fortemente indiciada pela prática de um crime de violência doméstica agravado", foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a cumprir no Estabelecimento Prisional de Tires.A medida de coação até ser julgada foi justificada por se verificar "forte perigo de continuação da atividade criminosa e de fuga", justifica a PGDL.A mulher ficou também proibida de contactar com o ex-companheiro, mesmo em reclusão.