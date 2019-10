São João enviou documentos sobre construção da ala pediátrica à PGR

Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (DIAP) abriu um inquérito ao processo de construção, que ainda nem sequer saiu do papel. A Procuradoria-Geral da República confirmou, na altura, a informação, avançando que o inquérito ainda está em segredo de justiça e não existem arguidos constituídos.





DIAP abriu inquérito à construção da ala pediátrica do São João Mas não constituiu ainda arguidos. Hospital confirmou à SÁBADO ter enviado documentos sobre o processo - Portugal , Sábado.









O Hospital de São João enviou os documentos sobre "todo o processo" que envolve a construção da nova ala pediátrica, para a qual recebeu mais de 625 mil euros entre junho de 2009 e dezembro de 2014. A informação foi confirmada àpor fonte oficial da unidade que, não concretizando quando o fez, revelou apenas que "existiram várias interações nos últimos tempos".Tal como avançou a SÁBADO na passada quarta-feira , oO valor foi arrecadado entre mecenas, um leilão de obras de arte, galas na RTP, doadores privados, grandes empresas, faramcêuticas, entre outros. Desde 2014 que o projeto não saiu do papel. Ainda não foram erigidas paredes, nem colocado um teto - e até ao verão as crianças eram atendidas e internadas em contentores.Ainda assim, a empreitada arrancou oficialmente no princípio de outubro com a instalação do estaleiro e a Casais, a empresa escolhida para a construção, confirmou àque se compromete a terminar até ao fim do primeiro semestre de 2021.

A ala pediátrica, que ficará integrada no edifício principal, terá cinco pisos e mais dois subterrâneos e capacidade para 98 camas. O novo espaço acolherá várias especialidades, incluindo a pediatria, neonatologia, medicina intensiva pediátrica, oncologia pediátrica, cardiologia pediátrica, cirurgia pediátrica e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte. Dada a urgência da construção da ala pediátrica, a Lei do Orçamento do Estado para 2019 autoriza o CHUSJ a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação da empreitada.



Saiba mais na edição 808, nas bancas desde 24 de setembro de 2019.