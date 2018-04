No dia 26 de Março, Marcelo Rebelo de Sousa visitou os militares portugueses que integram a missão ONU em Bangui, na República Centro-Africana.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou hoje de manhã com o comandante da força nacional destacada na República Centro-Africana e foi informado de que todos os militares portugueses estão bem.



A Presidência da República divulgou hoje uma nota no seu portal na Internet, na qual se lê que o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "continua a acompanhar situação na República Centro-Africana".



Segundo a mesma nota, "o Presidente da República falou telefonicamente esta manhã com o Comandante da Força Nacional Destacada (FND) na República Centro-Africana, tendo-se inteirado da situação, nomeadamente que todos os militares portugueses se encontram bem".



No dia 26 de março, Marcelo Rebelo de Sousa visitou os militares portugueses que integram a missão das Nações Unidas (ONU) na República Centro-Africana (MINUSCA) e a missão de treino da União Europeia naquele país, acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes.



Na terça-feira, um "capacete azul" da ONU foi morto e oito ficaram feridos em confrontos com milícias rebeldes na capital da República Centro-Africana, pela primeira vez desde 2016.



Estes confrontos, que opuseram uma patrulha da missão da ONU na República Centro-Africana e de soldados centro-africanos às milícias rebeldes, auto-proclamadas de "autodefesa da zona", no bairro PK5, em Bangui, provocaram também pelo menos 46 feridos.



Há vários meses que o bairro PK5 de Bangui, onde reside a maioria dos muçulmanos na capital, é palco de confrontos violentos.



No domingo, a MINUSCA e o exército centro-africano lançaram uma operação conjunta militar para desmantelar os grupos armados.



A operação, em que morreu um número ainda por determinar de pessoas e cerca de seis dezenas ficaram feridas, continua em curso.



Na madrugada de domingo, um militar português ficou ferido em confrontos com um grupo armado, mas sem gravidade, disse à Lusa o porta-voz do Estado Maior General das Forças Armadas.



O chefe de Estado falou por telefone nessa manhã com o comandante da força nacional destacada, "tendo-se inteirado do violento incidente" e "desejou rápidas melhoras" ao soldado ferido, divulgou na altura a Presidência da República.



Hoje, um cortejo de habitantes de um bairro muçulmano de Bangui depôs em frente ao quartel-general da missão da ONU os corpos de 17 pessoas mortas na terça-feira em actos de violência.



"Ontem [terça-feira], mataram muitas pessoas. Trouxemos os mortos para aqui para os mostrar", explicou à agência de notícias France-Presse (AFP) um dos moradores, mostrando os corpos envoltos em lençóis brancos à frente da sede da MINUSCA, em redor da qual se colocaram, paralelamente, vários veículos militares da missão da ONU.



A República Centro-Africana vive um complexo processo de transição desde que, em 2013, os rebeldes da etnia Seleka derrubaram o regime do até então Presidente François Bozizé, desencadeando uma onda de violência sectária entre muçulmanos e cristãos que causou milhares de mortos e cerca de um milhão de deslocados internos.