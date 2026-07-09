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09 de julho de 2026 às 18:32

Presidente da Câmara de Almada afirma que pico de consumo de água não estava previsto acontecer em maio

Inês de Medeiros acrescentou que as razões que levaram às falhas no abastecimento de água na região não são as mesmas do ano passado.

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