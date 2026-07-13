Ministro da Agricultura defende gestão inteligente da água

"Não podemos deixar fugir a água toda para o mar, temos de armazenar para depois a distribuir", disse, defendendo "redes interligadas"-

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O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, defendeu hoje uma "gestão inteligente da água", que reduza as perdas para o mar através de mais armazenamento.



José Manuel Fernandes - Ministro da Agricultura Duarte Roriz/Correio da Manhã

"Temos que fazer uma gestão inteligente da água com vários objetivos: um objetivo de consumo humano, um objetivo de agricultura, de indústria e de proteção civil", referiu o responsável, em declarações à margem do Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE).

"Não podemos deixar fugir a água toda para o mar, temos de armazenar para depois a distribuir", acrescentou, referindo ainda que "há um outro investimento anterior a isso tudo, que é o da poupança. Nós temos poupar, mas depois temos de gerir, se necessário com redes interligadas".

José Manuel Fernandes lembrou que Portugal tem um investimento em curso na área da agricultura, com projetos em execução que somam mais de 600 milhões de euros, mas referiu também haver barragens "onde a água poderia ser utilizada para a agricultura e não está a ser" e outras cujas reservas poderiam ser também usadas para consumo humano e se destinam apenas aos produtores.

Acrescentando ainda não haver qualquer indicação de seca para este verão, o ministro da Agricultura salientou ainda a necessidade de poupar água, tanto nas redes como nos regadios agrícolas.