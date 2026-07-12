Novo furo reforça abastecimento de água em Almada antes do previsto

Os SMAS de Almada indicaram que a entrada em funcionamento da nova infraestrutura estava inicialmente prevista para o final de julho.

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Um novo furo de captação de água subterrânea entrou em funcionamento em Almada antes do previsto, aumentando em 60 metros cúbicos por hora a capacidade.



Almada tem vivido uma crise no abastecimento de água RUI MINDERICO/LUSA

Em comunicado publicado no seu site, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) explicam que a nova captação aumenta a capacidade de produção do sistema em mais 60 metros cúbicos por hora, "reforçando a resposta às medidas que têm vindo a ser implementadas para fazer face ao aumento dos consumos e aos constrangimentos registados nas últimas semanas".

Os SMAS de Almada indicaram que a entrada em funcionamento da nova infraestrutura estava inicialmente prevista para o final de julho. A antecipação foi possível após a aceleração dos trabalhos de instalação e ligação à rede, bem como dos ensaios e verificações técnicas necessários para garantir a segurança e a qualidade da água fornecida à população, detalham.

A operação envolveu equipas de várias áreas dos serviços municipalizados e de empresas parceiras, que trabalharam para reduzir os prazos inicialmente previstos.

Os SMAS de Almada adiantaram que continuam em curso outras intervenções destinadas a aumentar a capacidade de resposta da rede e a reforçar o sistema de abastecimento de água no concelho.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos SMAS de Almada e criado um gabinete de crise.