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13 de julho de 2026 às 20:50

Falta de água em Almada: "Enquanto presidente da Câmara nunca fujo a nenhuma responsabilidade", diz Inês de Medeiros

Segundo Inês de Medeiros, por trás das falhas no abastecimento de água está “o aumento da população, mas que evidentemente não começou este ano”.

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