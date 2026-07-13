Almada: Serviços Municipalizados dizem que fim de semana decorreu sem interrupções no abastecimento de água

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O presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada garantiu esta segunda-feira que o abastecimento de água no concelho decorreu sem interrupções durante o fim de semana, com dois novos furos a injetarem água na rede pública.



Munícipes de Almada exigem "água nas torneiras" Lusa

"Nós conseguimos suportar o fim de semana em termos de abastecimento de água. Não houve qualquer interrupção. Temos dois novos furos que começaram a introduzir na rede cerca de 120 metros cúbicos por hora", disse à Lusa Luís Palma.

Confrontado com o relato de alguns munícipes, de que já têm água, mas com muito baixa pressão, o responsável dos SMAS disse não ter ainda conhecimento do problema.

"Não tenho essa indicação. Neste momento não temos indicação de qualquer problema em termos de pressão, mas admito que possa ter havido baixa pressão nas zonas onde decorreram cortes programadas no abastecimento de água", disse Luís Palma.

O presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Almada lembrou ainda que o segundo dos dois novos furos que estão a reforçar o abastecimento de água a Almada entrou em funcionamento no sábado, juntando-se ao primeiro, que iniciou operação no início de junho, ambos na zona de Mar e Sol.

Segundo Luís Palma, o concelho de Almada é abastecido por "cerca de 30 furos" em funcionamento e estão em execução mais três furos no concelho de Almada, que deverão estar operacionais até ao final deste ano ou no início de 2027.

Paralelamente, decorrem negociações com a Câmara Municipal do Seixal para a utilização de três furos, um dos quais já existente e que permitirá uma ligação provisória entre as redes dos dois concelhos através de um ramal com cerca de 25 metros, interligação que deverá estar concluída "dentro de 10/15 dias".

O responsável do SMAS estimou que os três furos negociados com o Seixal possam representar um reforço de cerca de 20% da capacidade da rede de abastecimento, ressalvando que será necessária uma avaliação mais rigorosa após o início da operação.

O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, decretou situação de alerta na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho registadas nas últimas semanas em várias localidades do município, com especial incidência na Costa da Caparica.

"Enquanto vigorar a situação de alerta, serão implementadas restrições ao consumo de água que permitam preservar este recurso essencial para o abastecimento doméstico e para os serviços indispensáveis à população", informou a Câmara de Almada.

Entre as medidas, está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais, designadamente, a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.

Na quarta-feira cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto contra a falta de água na Costa da Caparica, exigindo soluções para o problema e pediram a demissão da presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

A população tinha inicialmente convocado um cordão humano, mas o protesto acabou por assumir a forma de um desfile entre o Centro Comercial O Pescador e a rotunda de acesso ao IC21, sob vigilância de um forte dispositivo da GNR.