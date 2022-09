Autarquias. Um raio-x aos acordos de conveniência

“Quem é Carla Castelo?”, pergunta Isaltino Morais à SÁBADO. A pergunta é retórica. O presidente da Câmara Municipal de Oeiras sabe bem quem é a única vereadora da oposição que desde as eleições de 26 de setembro do ano passado não se juntou a ele no executivo. O movimento de Isaltino Morais (IN-OV) ficou com 8 em 11 vereadores após as Autárquicas. Em janeiro, juntou-se-lhe o do PSD (não o eleito, Alexandre Poço; que, por não concordar com a decisão da concelhia, suspendeu o mandato). Em agosto, foi a vez do do PS, e por aí ficará o apetite voraz de Isaltino Morais, a ver pelo estado das relações com Carla Castelo.