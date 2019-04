Apontando que ainda terá de se informar sobre o assunto, o Presidente da República afirmou que "talvez amanhã" (quinta-feira) tenha "alguma coisa para dizer".



O adjunto do secretário de Estado do Ambiente Armindo Alves abandonou hoje as funções que exercia no gabinete depois de se saber que era primo do membro do Governo que assessorava, confirmou à agência Lusa fonte do ministério.



A notícia foi divulgada hoje pelo jornal 'on-line' Observador e confirmada à agência Lusa por fonte do Ministério do Ambiente, tutelado por João Pedro Matos Fernandes.



"O ministro do Ambiente soube ontem [terça-feira] (da existência de uma relação familiar entre o secretário de Estado e o seu adjunto, quando foi confrontado pelo jornal Observador)", disse à agência Lusa a mesma fonte.



Armindo Alves, que é primo do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu a exoneração de funções logo que se soube da notícia, acrescentou.



O pedido de exoneração acontece numa altura em que a oposição questiona as relações familiares entre membros do executivo.



De acordo com o Observador, Armindo Alves --- que foi nomeado em setembro de 2016 e renomeado em novembro de 2018 pelo seu primo secretário de Estado --- vai agora voltar ao seu lugar de origem nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou esta quarta-feira comentar o pedido de demissão do adjunto do secretário de Estado do Ambiente, Armindo Alves, apontando não ter tido ainda conhecimento do caso."Não sei de nada. Estive em várias tarefas, estão a dar-me uma informação, não sei de nada", começou por dizer o chefe de Estado quando questionado pelos jornalistas no final da cerimónia de comemoração dos 50 anos da COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, SA, que decorreu em Lisboa.