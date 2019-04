A delegação do Partido Socialista em Bruxelas decidiu não divulgar auditoria sobre o alegado desvio de 20 mil euros em fundos comunitários por parte do assessor José Alberto Alves Pereira.

A Delegação Portuguesa do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas & Democratas - o grupo do Parlamento Europeu em que se insere o Partido Socialista – decidiu não divulgar as conclusões da auditoria sobre o alegado desvio de 20 mil euros em fundos comunitários por parte do assessor José Alberto Alves Pereira, avança o Observador.

De acordo com o jornal, em causa estariam processos relacionados com visitas realizadas ao Parlamento Europeu por 378 eleitores nacionais entre 2014 e 2015. O assessor estava encarregue de fazer convites, comprar bilhetes de avião, reservar hotéis e restaurantes e tratar da burocracia e dos subsídios pagos em dinheiro vivo pelo PE aos convidados dos eurodeputados.

O caso, descoberto em novembro de 2018, foi assumido pela delegação liderada pelo eurodeputado Carlos Zorrinho, que comunicou que a auditoria – realizada pela empresa internacional RSM - já tinha sido "concluída". "A Delegação do PS no Parlamento Europeu deliberou enviar uma cópia da auditoria para a Presidência do Parlamento Europeu e para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa", referem os socialistas, citados pelo Observador.

No entanto, o conteúdo dessa mesma auditoria já foi, segundo a delegação, entregue "às entidades competentes", estando a aguardar "os desenvolvimentos que o caso possa vir a ter". Cabe a essas entidades [Presidência do Parlamento Europeu e DIAP de Lisboa] avaliar a necessidade de divulgação", afirmou esta quarta-feira a delegação ao Observador.

De acordo com a mesma fonte, Carlos Zorrinho, o líder deste grupo, foi ouvido "na qualidade de testemunha" pelo DIAP de Lisboa sobre a investigação, enquanto que a delegação "desconhece" se o assessor José Alberto Alves Pereira também já foi ouvido pelas autoridades.

O assessor terá falsificado documentos originais do Parlamento, do Grupo S&D e da agência de viagens que trabalha com o PS em Bruxelas. Segundo o Observador, Alves Pereira preenchia com os valores corretos o formulário do PE que confirmava o custo total do subsídio atribuído e, alegadamente, falsificava a cópia que tinha de depositar na delegação portuguesa e enviar para o Socialistas & Democratas.