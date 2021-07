Portugal vai receber quase 300 mil vacinas da Johnson & Johnson este fim de semana

Portugal vai receber quase 300 mil doses da vacina da Johnson & Johnson este fim de semana, avançou o coordenador da task-force para o plano de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, em declarações esta sexta-feira.







REUTERS/Shannon Stapleton

A chegada de 295 mil doses da vacina Janssen acontece após a suspensão por parte do Infarmed de um lote destas vacinas, para investigar desmaios após a toma da vacina registados no centro de vacinação de Mafra esta quarta-feira. Esta quinta-feira a suspensão foi levantada, após o Infarmed ter comprovado a "conformidade de todos os lotes que se encontram no circuito de distribuição".Gouveia e Melo avançou que Portugal tinha, neste momento, "cerca de 150 mil vacinas [da Janssen] para serem inoculadas", com 60 mil delas a já terem sido inoculadas antes da suspensão do lote - faltam, portanto, ainda 90 mil vacinas. O vice-almirante admite que o processo afetou o ritmo de vacinação, mas que a decisão do Infarmed teve de ser respeitada.Com a decisão, homens tiveram de levar outras vacinas - só mulheres acima dos 50 anos podem receber a vacina. Após a decisão do Infarmed, a task-force anunciou que a modalidade "casa aberta" voltaria a ser reposta esta sexta-feira, após ter sido suspensa.As quase 300 mil doses que Portugal vai receber serão afetas a esta modalidade de vacinação, que se destina agora a maiores de 40 anos que não agendaram a sua vacinação e que não estiveram infetados pela covid-19 há menos de seis meses.