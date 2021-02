As mais lidas

Portugal com mais 1.027 casos de covid-19 e 58 mortes nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 1.027 casos de novas infeções pelo novo coronavírus e mais 58 mortes. Ao todo, desde o início da pandemia já foram identificados 802.773 casos e 16.243 mortes por covid-19.







Ricardo Ponte/Cofina

Existem, esta sexta-feira, 72.037 doentes infetados, o que representa menos 1.811 casos ativos do que ontem.Nos internamentos - a situação que mais preocupa ainda as autoridades e que tem impedido um levantamento do confinamento -, os números continuam a melhorar, mas a um ritmo ainda inferior ao necessário. Estão internadas 2.404 pessoas, das quais 522 em cuidados intensivos.