Em janeiro foram feitas menos 21 mil cirurgias

A pressão do sistema de saúde em janeiro, devido ao aumento de casos de covid-19 veio agravar ainda mais a situação dos outros doentes, com a suspensão da atividade programada. Segundo revela o DN, foram realizadas menos 194.239 consultas nos hospitais públicos e menos 21.493 cirurgias, uma redução de 17% e 30,6%, respetivamente, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, numa altura em que a covid-19 ainda não tinha sido registada em Portugal.







Doentes com Covid-19 no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa

Desde que foi registado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, a 2 de março, que a atividade programada dos hospitais tem vindo a sofrer reduções. Sempre que há um aumento da pressão nos hospitais toda a atividade programada acaba mesmo suspensa. Este será um problema que preocupa o bastonário dos médicos que entende ser necessário um plano de reforço da saúde, para recuperar toda a atividade que ficou por cumprir.