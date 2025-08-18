Sábado – Pense por si

Portugal com 59 incêndios até às 17h

Lusa 18 de agosto de 2025 às 21:37
Dez surgiram durante a noite.

Portugal contabilizou esta segunda-feira no continente 59 incêndios, dos quais 10 deflagraram em período noturno, e envolveram 1.617 operacionais, com 416 veículos, tendo sido realizadas 160 missões aéreas.

Bombeiros combatem incêndio em Oliveira do Hospital
Bombeiros combatem incêndio em Oliveira do Hospital CMTV

Segundo o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, num balanço sobre o dia de hoje quanto a incêndios, com dados até às 17h00, só no Algarve foram registadas sete ocorrências, a que se juntam cinco no domingo, numa região em que até há poucos dias quase não existiam incêndios.

O comandante disse que às 17h00 havia cinco ocorrências mais preocupantes em Piódão, Sabugal, Tarouca, Mirandela e Montalegre (Vilar de Perdizes), este um incêndio que começou em Espanha.

Portugal com 59 incêndios até às 17h