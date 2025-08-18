Sábado – Pense por si

18 de agosto de 2025 às 16:58

O ponto de situação dos incêndios em Portugal às 12h

Mais de 3.800 bombeiros combatem os principais fogos que lavram no País. Arganil é o incêndio que mais meios mobiliza.

