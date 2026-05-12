Porto prevê hastear bandeira LGBTQIA+ domingo em frente aos Paços do Concelho

Autarquia liderada por Pedro Duarte irá hastear a bandeira para assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

A Câmara Municipal do Porto vai hastear, no domingo, a bandeira LGBTQIA+, um gesto para assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, anunciou o presidente da autarquia.



Bandeira LGBTQIA+ Heiko Rebsch/AP Images

"Podemos ter um pequeno constrangimento com o desmantelar da festa do FC Porto, mas se não conseguirmos fazer aqui à frente [dos Paços do Concelho], vamos fazer num sítio também central, que possa ter visibilidade", garantiu Pedro Duarte (PSD/CDS/IL) que falava na assembleia municipal de segunda-feira após questões colocadas por vários deputados.

A autarquia do Porto confirmou esta terça-feira, em peça publicada no seu 'site' oficial, que a bandeira LGBTQIA+ deverá ser hasteada às 17:00 de domingo, Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, na Praça General Humberto Delgado, em frente aos Paços do Concelho.

Na mesma publicação a autarquia recorda, no entanto, que na véspera a Avenida dos Aviados será palco da celebração da conquista do campeonato nacional de futebol pelo FC Porto, prevendo-se que o espaço esteja ocupado pelas estruturas da festa.

"Por esse motivo, e caso não se revele possível a retirada do equipamento durante o dia de domingo, o mastro com a bandeira LGBTQIA+ será colocado noutro local, salvaguardando a visibilidade e a dignidade do momento", garante a autarquia.

Ainda sobre a localização, na segunda-feira, na sessão de assembleia municipal, Pedro Duarte disse ainda que estão previstas outras iniciativas como a Semana da Inclusão de 18 a 24 de maio.

"Não tem a ver apenas com a discriminação por razões de ordem sexual, é inclusão em geral, mas tem também algumas matérias sobre isto, nomeadamente matérias relativas e ações de sensibilização relativas à diversidade sexual, orientação sexual", disse o autarca.

Segundo a autarquia esta será uma iniciativa com "programação diversificada com ações de sensibilização, eventos culturais e desportivos destinados a promover a igualdade e o respeito pela diversidade".

Ainda sobre o simbolismo do dia que se assinala domingo, a autarquia recorda que este remonta a 17 de maio de 1990, quando a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais, um marco histórico para os direitos humanos.