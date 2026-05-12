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Portugal

Todos os distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva

Lusa 12 de maio de 2026 às 10:39
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As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Aveiro e Faro) e as máximas entre os 13 graus na Guarda) e os 22 (em Évora, Beja e Santarém).

Todos os distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

IPMA prevê chuva para hoje
IPMA prevê chuva para hoje Vítor Mota/Medialivre

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje e Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga até às 18:00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais prováveis no Norte e Centro, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde, vento fraco a moderado quadrante sul e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Aveiro e Faro) e as máximas entre os 13 graus na Guarda) e os 22 (em Évora, Beja e Santarém).

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