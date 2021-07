Porque Marcelo aparece tanto? 'Para furar balões'

Presidente da República justifica as constantes movimentações com a necessidade de “estar junto das pessoas” e de furar balões, antes de encherem e poderem provocar potenciais crises.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justificou esta sexta-feira as suas movimentações com a necessidade de "estar junto das pessoas" num momento de pandemia, indicando que "aparece bem menos do que no primeiro mandato". Ao Público, o chefe de Estado diz que o seu objetivo é também "furar balões".



Marcelo Rebelo de Sousa // Fernando Medina Lusa

"Quando me apercebo que vai haver um balão que enche, configurando uma potencial crise, entendo que o melhor é intervir enquanto o balão é pequeno, a deixá-lo encher até rebentar", diz, dando como exemplo as negociações para o próximo Orçamento de Estado de 2022: "Voltei a ter intervenções antes das negociações para tentar prevenir…".

Marcelo falou ainda das suas diferenças com António Costa: "Somos muito diferentes. Em maneiras de ser, em quadrantes políticos, em percursos de vida. E, sobretudo, conhecemo-nos bem há quase 40 anos. Esse longo e próximo conhecimento faz toda a diferença no relacionamento quotidiano."