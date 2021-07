Aviso de autoridades francesas sobre viagens para Portugal é "contraditório"

O aviso das autoridades franceses para serem evitadas viagens para Portugal e Espanha é "contraditório" e "contracorrente", já que todos os países europeus chegaram a acordo para permitir viagens este verão, segundo o deputado Paulo Pisco.





"Uma mensagem desta natureza é completamente contraditória em relação ao que foi decidido em termos europeus [...] Este aviso das autoridades francesas vem em contracorrente relativamente às orientações da União Europeia", declarou aos jornalistas o deputado português eleito pelo círculo da Europa.O deputado falou à margem de um jantar sobre lusofonia e francofonia, que decorreu na noite de quinta-feira no Senado francês.Pisco reagia às declarações, na manhã de quinta-feira, do secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, desaconselhando as viagens para Portugal e Espanha devido à pandemia de covid-19.Mais tarde, Beaune esclareceu que "não há interdição de viagem", mas Paulo Pisco considerou que tinha sido algo "cruel" para com a comunidade portuguesa."Eu compreendo que isto tem um efeito cruel porque os portugueses não puderam ir a casa em duas Páscoas, num Natal e, se não puderem ir a Portugal em dois verões consecutivos, é algo de muito penoso", disse o deputado.Segundo o deputado, "há um grande esforço de cooperação" a nível europeu, desde logo na vacinação e na decisão de que "todos os cidadãos europeus que tenham a vacinação completa possam circular livremente", além da obrigatoriedade de teste PCR negativo.