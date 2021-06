Popularidade de Costa cai, mas sondagens mostram PS reforçado

O primeiro-ministro António Costa desceu três pontos na popularidade, de acordo com a sondagem da Aximage para a TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias. De momento, o secretário-geral do Partido Socialista é visto de forma positiva, mas a sua popularidade baixou dos 55% para os 52%. No entanto, mesmo com a descida de popularidade do líder, ass intenções de voto no PS continuam a manter o partido distante do PSD e até a ganhar terreno ao partido liderado por Rui Rio. Caso as eleições legislativas se realizassem este domingo, o partido que está no Governo conseguiria 38,9%, mais 0,7 pontos percentuais do que há um mês. Já o PSD conseguia 24% das intenções (menos 2,1 pontos do que em maio). Há 14,9 pontos percentuais de distância entre os dois maiores partidos portugueses.







O Bloco de Esquerda surge em terceiro lugar com 8% das intenções de votos (menos 1,2 no último mês), seguido do Chega, com 7% (menos 0,2 pontos), CDU (5,7%), IL (5,2%), PAN (3,7%) e CDS (1,4%). O Livre surge com 0,3% dos votos.