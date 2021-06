"Movimento Zero" da PSP promete endurecer contestação ao Governo

O "Movimento Zero", movimento anónimo criado por agentes da Polícia de Segurança Pública e militares da GNR, promete uma manifestação no dia 21 de junho (segunda-feira) pelas 11h, frente à Assembleia da República, em Lisboa.



A atribuição de subsídio de risco e a atualização das tabelas remuneratórias da polícia são algumas das reivindicações feitas por este movimento.





"Unidos somos a tempestade que os atormenta" é o slogan apresentado no cartaz que anuncia a greve.