Os agentes de duas esquadras de Lisboa receberam ordens para não entrarem em isolamento profilático e faltarem ao serviço quando a linha Saúde24 os instrua nesse sentido, por suspeita de infeção pelo novo coronavírus. A instrução enviada por escrito para o pessoal da 19ª e da 41ª esquadras, a que a SÁBADO da capital, a que a SÁBADO teve acesso, ordena ainda que os polícias tenham de continuar ao serviço mesmo que estejam à espera de fazer um teste à Covid-19 por indicação da linha Saúde24, impõe que os polícias contactem a estrutura de comando antes de recorrerem ao serviço público de saúde e considera, em confronto com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, que o contacto com alguém infetado não justifica o recurso à linha.





"Não ficarão automaticamente em isolamento e, consequentemente ausentes ao serviço, por mera indicação do SNS24, pois estes não têm qualquer competência para ordenar tal procedimento, nem justificar as faltas", lê-se no email enviado pelo subcomissário Martins às duas esquadras do Comando Metropolitano de Lisboa. O email é apresentado como servindo para "elucidar sobre os procedimentos a ter relacionados com o Covid 19".

Quem contactou a linha teve de passar primeiro pela "estrutura de comando". "Antes do contacto com o SNS, deverá ser contactada a estrutura de comando, não o fazendo por iniciativa própria", detalha-se o email. E o comando só autoriza o contacto com a linha SNS24 "havendo sintomas compatíveis com o vírus", não servindo apenas o facto de terem contactado alguém que deu positivo". A definição de contacto de risco feita no email abrange apenas "contacto entre pessoas por, pelo menos 15 minutos, sem máscara/viseira e a uma distância inferior a dois metros".

Estas instruções e definições colidem com as da Direção-Geral de Saúde sobre o que fazer em caso de contacto próximo com alguém infetado. "Os contactos de casos confirmados são classificados de acordo com o risco de infeção, associado ao nível de exposição, em exposição de alto e baixo risco. Esta classificação irá determinar o tipo de vigilância e de medidas a implementar", indica a DGS no seu site. Um contacto próximo pode ser, por exemplo, com alguém infetado em ambiente fechado, não se fazendo referência ao uso de máscara.

Os polícias que tiverem sintomas e estiverem autorizados pela estrutura de comando a contactarem a linha Saúde24 devem ainda continuar ao serviço enquanto aguardam pela marcação do teste indicado pelos profissionais de saúde, acrescenta o email do subcomissário Martins.

A instrução escrita aponta que "a promoção de contactos de risco (dentro e fora de serviço), não uso de máscara/viseira e a aglomeração excessiva injustificada é suscetível de procedimento disciplinar, pelo que apelo a todos o rigoroso cumprimento dos procedimentos em vigor para evitarmos contágios e processos".

A SÁBADO aguarda respostas às perguntas enviadas à Direção Nacional da PSP, sobre se está de acordo com estas instruções e se as mesmas estão também a ser enviadas para outras esquadras da capital e do país.

Portugal registou 57 mortos por Covid19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde o início da pandemia, em Março. O número de infetados tem vindo a subir acima da casa dos quatro mil por dia – o valor recorde de hoje inclui uma atualização de dados não reportados antes por lapso, explicou a DGS – e o presidente da República indicou que os modelos matemáticos sugerem um agravamento significativo do ritmo de infeções e de mortos até ao final do mês. Ao todo já foram infectadas cerca de 157 mil pessoas e morreram 2.694 pessoas em Portugal com o novo coronavírus.