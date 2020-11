Linha SNS24 vai passar declarações provisórias de isolamento

O Governo anunciou esta quarta-feira que a linha SNS24 vai poder começar a passar declarações provisórias de isolamento profilático sempre que se verifique uma situação de risco, o que permite acelerar esse processo de recuperação da doença da Covid-19.



O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro, explicou que esta é uma declaração provisória que faz parte de uma medida tomada no Conselho de Ministros do fim de semana e promulgada esta quarta-feira, passando a entrar em vigor a partir do final desta quarta-feira.



Assim, tendo em conta o telefonema e avaliando o risco de infeção, profissionais de saúde, em vez de ser sugerirem a deslocação para o domicílio, enviarão um código ao utente por SMS ou e-mail que permite a este aceder a uma declaração provisória de isolamento profilático.



"Isto significa que, para a entidade patronal ou para qualquer entidade que exija a presença física da pessoa, esta declaração pode ser usada para justificar a necessidade de ficar em casa", explica Goes Pinheiro.



No entanto, em casos de baixa médica, é preciso o utente provar que não pode estar em casa em regime de teletrabalho. Portanto, se o exercício da atividade profissional do utente for "impossível" então é preciso prová-lo com um comprovativo. "Essa impossibilidade terá de ser demonstrada pela entidade patronal, sendo que essa prova não tem de ser feita perante o SNS 24, como é evidente, mas perante a Segurança Social", explica.

A linha SNS 24 poderá assim provar que a pessoa tem de estar em casa, precisando depois de uma prova da entidade patronal de que aquela pessoa não pode estar em regime de teletrabalho para ter acesso à baixa devida.